16.05.2022 08:14 Рита Парфенова

Харьков на утро 16 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

В сутки с 15 по 16 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 11 оперативных выездов



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 16 мая.

Спасатели 10 раз выезжали на тушение пождаров, в том числе на три, вызванные обстрелами, и один раз для оказания помощи населению.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском районе области.

Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 44 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 15 мая.