16.05.2022 08:33 Рита Парфенова

Общественный транспорт запустили в Харькове

В Харькове 16 мая запустили общественный транспорт.



РЕДПОСТ

В шесть утра 16 мая маршрутные автобусы выехали из депо на улицы Харькова, передает корреспондент РЕДПОСТ.

Запущено 24 автобусных маршрута. Их список можно посмотреть здесь.

Одновременно с коммунальными автобусами в городе запускают электротранспорт: три из восьми троллейбусных маршрутов выйдут с 16 мая, два из четырех трамвайных маршрутов - с 21 мая. Метро в Харькове планируют запустить через две недели.

Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатным