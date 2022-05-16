Общественный транспорт запустили в Харькове

В Харькове 16 мая запустили общественный транспорт.
В шесть утра 16 мая маршрутные автобусы выехали из депо на улицы Харькова, передает корреспондент РЕДПОСТ.
Запущено 24 автобусных маршрута. Их список можно посмотреть здесь.
Одновременно с коммунальными автобусами в городе запускают электротранспорт: три из восьми троллейбусных маршрутов выйдут с 16 мая, два из четырех трамвайных маршрутов - с 21 мая. Метро в Харькове планируют запустить через две недели.
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