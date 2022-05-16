    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Общественный транспорт запустили в Харькове
16.05.2022  08:33   Рита Парфенова

Общественный транспорт запустили в Харькове

В Харькове 16 мая запустили общественный транспорт.


РЕДПОСТ

В шесть утра 16 мая маршрутные автобусы выехали из депо на улицы Харькова, передает корреспондент РЕДПОСТ.

Запущено 24 автобусных маршрута. Их список можно посмотреть здесь.

Одновременно с коммунальными автобусами в городе запускают электротранспорт: три из восьми троллейбусных маршрутов выйдут с 16 мая, два из четырех трамвайных маршрутов - с 21 мая. Метро в Харькове планируют запустить через две недели.

Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатным.

 

Тэги:  транспорт, харьков, автобусы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Дороги и транспорт После войны в Харькове появится новый вид транспорта 16.05 Дороги и транспорт Транспорт Харькова: как проходит первый рабочий день (фото) 15.05 Дороги и транспорт Как будут ходить автобусы в Харькове: расписание маршрутов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 