    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Как будут ходить автобусы в Харькове: расписание маршрутов
15.05.2022  12:16   Рита Парфенова

Как будут ходить автобусы в Харькове: расписание маршрутов

С понедельника, 16 мая, в Харькове частично возобновится движение автобусов.


РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета. Решение об утверждении временной транспортной схемы города Харькова на период военного положения принято 14 мая на заседании исполкома Харьковского городского совета.

Одновременно с коммунальными автобусами в городе запускают электротранспорт: первая часть троллейбусов выйдет на маршруты с 16 мая, два из четырех трамвайных марштуров - с 21 мая.

С временной схемой движения пассажирского транспорта в Харькове можно ознакомиться здесь.

Список автобусных маршрутов

Список автобусных маршрутов в Харькове на май 2022 года
Список автобусных маршрутов в Харькове на май 2022 года
Список автобусных маршрутов в Харькове на май 2022 года
Список автобусных маршрутов в Харькове на май 2022 года

 

Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатным.
Тэги:  транспорт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Дороги и транспорт Стало известно, на какие маршруты выйдут троллейбусы и трамваи в Харькове 10.05 Дороги и транспорт В Харькове планируют запустить наземный транспорт 04.05 Дороги и транспорт Все харьковские трамваи уничтожили оккупанты: как будут налаживать транспортную инфраструктуру
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 