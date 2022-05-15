15.05.2022 12:16 Рита Парфенова

Как будут ходить автобусы в Харькове: расписание маршрутов

С понедельника, 16 мая, в Харькове частично возобновится движение автобусов.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета. Решение об утверждении временной транспортной схемы города Харькова на период военного положения принято 14 мая на заседании исполкома Харьковского городского совета.

Одновременно с коммунальными автобусами в городе запускают электротранспорт: первая часть троллейбусов выйдет на маршруты с 16 мая, два из четырех трамвайных марштуров - с 21 мая.

С временной схемой движения пассажирского транспорта в Харькове можно ознакомиться здесь.

Список автобусных маршрутов









Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатным