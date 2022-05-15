15.05.2022 12:55 Виталий Хиневич

Укус клеща: первая медицинская помощь

Клещи наиболее активны в весенне-осенний период.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что клещ наиболее активен в весенне-осенний период. В зависимости от погодных условий не желаемая встреча с клещом может произойти в любое время года.

Природная среда клещей – почва, трава и сухостои. Оттуда они переползают на людей и прокусывают тонкие участки кожи: под коленями и локтями, в паху, под мышками, за ушами.

Кроме того, в опасности может находиться голова, а также места прилегания одежды к телу: линия носков, нижнего белья.

Именно «иксодовые» клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, среди которых: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Не все люди, укушенные клещом, болеют. Многое зависит от того, сколько времени прошло с момента укуса.

Во время прогулки по растительной местности следует избегать травяного покрова. Передвигаться только по центральной части трапы. Рубашку и носки нужно заправить в штаны, на голову надеть кепку светлого цвета.

Перед походом в лес обработать участки кожи либо одежды специальным средством от клещей, периодически осматривать кожный покров на наличие паразитов.

Вытащить клеща можно самостоятельно либо в медицинском учреждении. В аптеке продаются специальные наборы для извлечения паразита с кожи. Клеща следует вытаскивать перпендикулярно кожи, схватив ближе к хоботку.

Если хоботок остался в коже, его следует извлечь стерильной иголкой как занозу. Запрещено использовать разного рода масла, крутить или резко дергать клеща.

Если у вас повысилась температура тела, озноб, боли в мышцах или высыпания, нужно обратиться к врачу.