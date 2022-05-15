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15.05.2022  12:55   Виталий Хиневич

Укус клеща: первая медицинская помощь

Клещи наиболее активны в весенне-осенний период.

Укус клеща
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что клещ наиболее активен в весенне-осенний период. В зависимости от погодных условий не желаемая встреча с клещом может произойти в любое время года.
 
Природная среда клещей – почва, трава и сухостои. Оттуда они переползают на людей и прокусывают тонкие участки кожи: под коленями и локтями, в паху, под мышками, за ушами. 
 
Кроме того, в опасности может находиться голова, а также места прилегания одежды к телу: линия носков, нижнего белья.
 
Именно «иксодовые» клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, среди которых: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
 
Не все люди, укушенные клещом, болеют. Многое зависит от того, сколько времени прошло с момента укуса.
 
Во время прогулки по растительной местности следует избегать травяного покрова. Передвигаться только по центральной части трапы. Рубашку и носки нужно заправить в штаны, на голову надеть кепку светлого цвета.
 
Перед походом в лес обработать участки кожи либо одежды специальным средством от клещей, периодически осматривать кожный покров на наличие паразитов.
 
Вытащить клеща можно самостоятельно либо в медицинском учреждении. В аптеке продаются специальные наборы для извлечения паразита с кожи. Клеща следует вытаскивать перпендикулярно кожи, схватив ближе к хоботку.
 
Если хоботок остался в коже, его следует извлечь стерильной иголкой как занозу. Запрещено использовать разного рода масла, крутить или резко дергать клеща.
 
Если у вас повысилась температура тела, озноб, боли в мышцах или высыпания, нужно обратиться к врачу.
 
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина. укус клеща
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