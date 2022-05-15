Газоснабжение возвращается в населенные пункты под Харьковом

В Дергачах и близлежащих селах восстанавливают газоснабжение.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Дергачевского горсовета, передает РЕДПОСТ.
«15 и 16 мая работники АО «Харьковгаз» будут осуществлять восстановление газоснабжения в Дергачах и близлежащих селах». – госорися в сообщени.
В частности, 15 мая планируется запуск газа в районах Центра и Песков.
Жителей просят перекрыть краны подачи газа к домовладениям, если они не сделали этого раньше.
Напомомим, газовики работают на участке, из-за уничтожения которого 11 мая остались без газа 6 населенных пунктов и 3 садовых товарищества Харьковского района.
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