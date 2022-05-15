15.05.2022 13:08 Рита Парфенова

Газоснабжение возвращается в населенные пункты под Харьковом

В Дергачах и близлежащих селах восстанавливают газоснабжение.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Дергачевского горсовета, передает РЕДПОСТ.

«15 и 16 мая работники АО «Харьковгаз» будут осуществлять восстановление газоснабжения в Дергачах и близлежащих селах». – госорися в сообщени.

В частности, 15 мая планируется запуск газа в районах Центра и Песков.

Жителей просят перекрыть краны подачи газа к домовладениям, если они не сделали этого раньше.

Напомомим, газовики работают на участке, из-за уничтожения которого 11 мая остались без газа 6 населенных пунктов и 3 садовых товарищества Харьковского района.