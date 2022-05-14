14.05.2022 12:00 Виталий Хиневич
В Харьковской области восстанавливают газоснабжение
Газовики подключают населенные пункты к газоснабжению.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ХОВА.
Сообщается, что газовики работают на участке, из-за уничтожения которого 11 мая остались без газа 6 населенных пунктов и 3 садовых товарищества Харьковского района.
“В настоящее время выполнена часть работ по замене участка газопровода высокого давления. Проведены земляные работы и несколько этапов монтажных работ”, - сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА
Также «Харьковгаз» приступил к пуску газа жителям пгт Пересечное и пгт Солоницевка. Постепенно газ получают семьи Золочевской территориальной громады.
Ремонтно-восстановительные работы на газопроводах и подключение домов потребителей к энергоресурсу будут продолжаться даже в выходные.
Всего за последние два дня к газоснабжению удалось подключить около 2,5 тыс. жилых домов Харьковской области.
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