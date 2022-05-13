13.05.2022 15:15 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону

Во многих районах Харькова проходят работы по устранению дефектов на трубопроводах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС.

Сообщается, что в рамках подготовки временно отключены от горячего водоснабжения 1080 домов. В Новобаварском, Шевченковском, Холодногорском, Немышлянском и Индустриальном районах проводятся работы по устранению дефектов и монтажу новых трубопроводов отопления и горячей воды внутриквартальных сетях.

Особое внимание сотрудники предприятия уделяют внутридомовым системам. На улице Космической заменяются трубы, подающие горячую воду на 5 домов. Также горячеводные трубы обновляются на улице Ильинский, улице Холодногорская, улице Ощепкова, улице Станок строительный.

«Уже окончены работы по восстановлению изоляции труб центрального отопления на проспекте Архитектора Алешина. В рамках комплексного подхода по подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону проводятся ремонтно-восстановительные работы на транзитных трубопроводах, проходящих через подвальные помещения домов по улице Ахсарова и проспекте Победы»,- отметили в ХТС.

Напомним, теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова.