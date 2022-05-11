Теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» ликвидируют последствия обстрелов на сетях на Салтовке и в центре города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальщиков.
В настоящее время ссти теплоснабжения и горячей воды восстанавливают на ул. Бучмы, пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, ул. Шекспира, ул. Ярослава Мудрого, ул. 23 Августа и ул. Данилевского.
Работники ХТС проводят ревизию и ремонтируют системы отопления, меняют запорную арматуру и выполняют ряд подготовительных работ для дальнейшей ликвидации повреждений на коммуникациях. В этом сварщикам и слесарям активно помогает служба поиска подземных дефектов.
«Высокие технологии позволяют экономить время, ресурсы и горючее для спецтехники, а точное установление места дефекта – минимизировать объем земляных работ и их последствия», – отметили на предприятии.
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