11.05.2022 11:36 Рита Парфенова

Теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» ликвидируют последствия обстрелов на сетях на Салтовке и в центре города.



КП ХТС

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальщиков.



В настоящее время ссти теплоснабжения и горячей воды восстанавливают на ул. Бучмы, пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, ул. Шекспира, ул. Ярослава Мудрого, ул. 23 Августа и ул. Данилевского.



Работники ХТС проводят ревизию и ремонтируют системы отопления, меняют запорную арматуру и выполняют ряд подготовительных работ для дальнейшей ликвидации повреждений на коммуникациях. В этом сварщикам и слесарям активно помогает служба поиска подземных дефектов.





«Высокие технологии позволяют экономить время, ресурсы и горючее для спецтехники, а точное установление места дефекта – минимизировать объем земляных работ и их последствия», – отметили на предприятии.

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