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11.05.2022  11:36   Рита Парфенова

Теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» ликвидируют последствия обстрелов на сетях на Салтовке и в центре города.


КП ХТС

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальщиков.

В настоящее время ссти теплоснабжения и горячей воды восстанавливают на ул. Бучмы, пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, ул. Шекспира, ул. Ярослава Мудрого, ул. 23 Августа и ул. Данилевского.
 
Работники ХТС проводят ревизию и ремонтируют системы отопления, меняют запорную арматуру и выполняют ряд подготовительных работ для дальнейшей ликвидации повреждений на коммуникациях. В этом сварщикам и слесарям активно помогает служба поиска подземных дефектов.

Теплосети восстанавливают коммуникации
 
«Высокие технологии позволяют экономить время, ресурсы и горючее для спецтехники, а точное установление места дефекта – минимизировать объем земляных работ и их последствия», – отметили на предприятии.

Теплосети восстанавливают коммуникации\Теплосети восстанавливают коммуникации

Теплосети восстанавливают коммуникации

Теплосети восстанавливают коммуникации

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Тэги:  хтс, харьков
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