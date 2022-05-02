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02.05.2022  09:51   Рита Парфенова

Подготовка к новому отопительному сезону в Харькове будет масштабной

В этом году подготовка к новому отопительному сезону осложнена повреждениями и разрушениями, которые нанесли городу обстрелы оккупантов.


КП ХТС

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети», поскольку из-за значительных разрушений ряд объектов придется восстанавливать фактически заново.В результате вражеских обстрелов в Харькове 24 котельные и 36 тепловых пунктов получили повреждения разной степени тяжести.

В то же время некоторые котельные, несмотря на существенные внешние повреждения, продолжают работать.

«У специалистов на вещи взгляд профессиональный, опирающийся на технические характеристики и время выполнения работ, поэтому внешние разрушения их не смущают. Вместо этого уцелевшее оборудование очень радует», - отметили на предприятии.

Кроме того, там сообщили, что благодаря системной работе и предварительно согласованным планам коммунальные работники продолжают перекладывать трубопроводы. К выполнению работ также привлекают подрядные организации.

«Такой подход позволит летом сэкономить время на восстановительные работы и даже во время боевых действий подавать горячую воду в дома харьковчан», - отметили в КП «ХТС».

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Тэги:  отопительный сезон, хтс, харьков
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