Подготовка к новому отопительному сезону в Харькове будет масштабной

В этом году подготовка к новому отопительному сезону осложнена повреждениями и разрушениями, которые нанесли городу обстрелы оккупантов.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети», поскольку из-за значительных разрушений ряд объектов придется восстанавливать фактически заново.В результате вражеских обстрелов в Харькове 24 котельные и 36 тепловых пунктов получили повреждения разной степени тяжести.
В то же время некоторые котельные, несмотря на существенные внешние повреждения, продолжают работать.
«У специалистов на вещи взгляд профессиональный, опирающийся на технические характеристики и время выполнения работ, поэтому внешние разрушения их не смущают. Вместо этого уцелевшее оборудование очень радует», - отметили на предприятии.
Кроме того, там сообщили, что благодаря системной работе и предварительно согласованным планам коммунальные работники продолжают перекладывать трубопроводы. К выполнению работ также привлекают подрядные организации.
«Такой подход позволит летом сэкономить время на восстановительные работы и даже во время боевых действий подавать горячую воду в дома харьковчан», - отметили в КП «ХТС».
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