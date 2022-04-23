23.04.2022 12:19 Рита Парфенова

ХТС нанимает предприятия Харькова для восстановления теплосетей (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает сотрудничать с подрядными организациями для оперативного устранения повреждений по городу.



facebook.com/teploseti.kh

Как сообяает РЕДПОСТ со ссыоклй на КП ХТС, при содействии подрядной организации «СМУ 460», которая предоставила технику и персонал, были выполнены работы на участках по пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, проезду Стадионному и на Салтовской котельной.



Оказали помощь и другие подрядные организации: рабочие «СтройПриват» выполнили чистку лотка по ул. Воронихина, рабочие «Энерго Х» выполнили работы по ул. Луи Пастера, а «Техэкс-ГАЗ» – на ул. Елизарова.



Также к восстановительным работам подключаются компании «Тепло-Квар» и «Триада-Энерджи».

Читайте также: