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23.04.2022  12:19   Рита Парфенова

ХТС нанимает предприятия Харькова для восстановления теплосетей (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает сотрудничать с подрядными организациями для оперативного устранения повреждений по городу.


facebook.com/teploseti.kh

Как сообяает РЕДПОСТ со ссыоклй на КП ХТС, при содействии подрядной организации «СМУ 460», которая предоставила технику и персонал, были выполнены работы на участках по пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, проезду Стадионному и на Салтовской котельной.

Оказали помощь и другие подрядные организации: рабочие «СтройПриват» выполнили чистку лотка по ул. Воронихина, рабочие «Энерго Х» выполнили работы по ул. Луи Пастера, а «Техэкс-ГАЗ» – на ул. Елизарова.

Также к восстановительным работам подключаются компании «Тепло-Квар» и «Триада-Энерджи».

ХТС с подрядными организациями восстанавливают теплосети в Харькове ХТС с подрядными организациями восстанавливают теплосети в Харькове

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Тэги:  хтс, харьков
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