ХТС нанимает предприятия Харькова для восстановления теплосетей (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает сотрудничать с подрядными организациями для оперативного устранения повреждений по городу.
Как сообяает РЕДПОСТ со ссыоклй на КП ХТС, при содействии подрядной организации «СМУ 460», которая предоставила технику и персонал, были выполнены работы на участках по пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, проезду Стадионному и на Салтовской котельной.
Оказали помощь и другие подрядные организации: рабочие «СтройПриват» выполнили чистку лотка по ул. Воронихина, рабочие «Энерго Х» выполнили работы по ул. Луи Пастера, а «Техэкс-ГАЗ» – на ул. Елизарова.
Также к восстановительным работам подключаются компании «Тепло-Квар» и «Триада-Энерджи».
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