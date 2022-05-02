Под Харьковом оккупанты обстреляли город и село

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый
Около 11 часов утра российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района.
В результате обстрела ранен 27-летний мужчина. Поврежден жилой дом и помещение фермерского хозяйства.
Около шести часов вечера российские военные обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погиб мужчина. Повреждены двенадцать жилых домов и ряд хозяйственных помещений.
Полицейские Богодуховского райотдела провели осмотр мест происшествия.
Следователями СБУ начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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