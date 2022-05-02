02.05.2022 09:26 Рита Парфенова

Под Харьковом оккупанты обстреляли город и село

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, обстрела населенных пунктов в Богодухоском районе произошли 1 мая 2022 года.

Около 11 часов утра российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района.



В результате обстрела ранен 27-летний мужчина. Поврежден жилой дом и помещение фермерского хозяйства.



Около шести часов вечера российские военные обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погиб мужчина. Повреждены двенадцать жилых домов и ряд хозяйственных помещений.



Полицейские Богодуховского райотдела провели осмотр мест происшествия.



Следователями СБУ начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 1 мая 2022 года русские военные открыли огонь по селу Уды и Барановка Харьковской области.