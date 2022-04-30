30.04.2022 15:18 Виталий Хиневич

В Харькове проходит ремонт тепловых магистралей

Коммунальные работники продолжают выполнять комплекс ремонтных работ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что коммунальное предприятие «ХТС» проводит подготовку сетей к новому отопительному сезону.

На разных отрезках теплотрасс, коммунальные рабочие выполняют замену оборудования, сварочные работы и устраняют дефекты. Кроме этого, готовятся к замене старых трубопроводов центрального отопления на новые в пенополиуретановой оболочке.

«Тепловики работают под ракетами и снарядами. Харьков живет и будет жить, а горожане обязательно будут получать тепло и горячую воду», - отметили в КП «ХТС».

Напомним, рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.

Источник: Харьковский городской совет

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