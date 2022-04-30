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30.04.2022  15:18   Виталий Хиневич

В Харькове проходит ремонт тепловых магистралей

Коммунальные работники продолжают выполнять комплекс ремонтных работ.

Харьков коммунальные работники
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что коммунальное предприятие «ХТС» проводит подготовку сетей к новому отопительному сезону.
 
На разных отрезках теплотрасс, коммунальные рабочие выполняют замену оборудования, сварочные работы и устраняют дефекты. Кроме этого, готовятся к замене старых трубопроводов центрального отопления на новые в пенополиуретановой оболочке. 
 
«Тепловики работают под ракетами и снарядами. Харьков живет и будет жить, а горожане обязательно будут получать тепло и горячую воду», - отметили в КП «ХТС».
 
Напомним, рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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