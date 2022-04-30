30.04.2022 15:18 Виталий Хиневич
В Харькове проходит ремонт тепловых магистралей
Коммунальные работники продолжают выполнять комплекс ремонтных работ.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что коммунальное предприятие «ХТС» проводит подготовку сетей к новому отопительному сезону.
На разных отрезках теплотрасс, коммунальные рабочие выполняют замену оборудования, сварочные работы и устраняют дефекты. Кроме этого, готовятся к замене старых трубопроводов центрального отопления на новые в пенополиуретановой оболочке.
«Тепловики работают под ракетами и снарядами. Харьков живет и будет жить, а горожане обязательно будут получать тепло и горячую воду», - отметили в КП «ХТС».
Напомним, рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать
сети наружного освещения Харькова.
Источник: Харьковский городской совет
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харьков
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