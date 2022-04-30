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30.04.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Захватчики паникуют при слове "Чернобаевка" и не хотят наступать

Об этом свидетельствует перехват спецслужб Украины.


Захватчики паникуют при слове "Чернобаевка" и не хотят наступать
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, спецслужбы перхватили разговор командира батальона РФ с командиром роты, прибывший с пополнением из так на "ДНР".
 
«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: «Вы что, долб..., бл...? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жалуется захватчик из "ДНР".
 
Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек «нового пополнения из ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать. Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают.
 
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, чернобаевка, деморализация
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