08.05.2022 13:32 Рита Парфенова

На котельной Харькова начали ремонт, запланированный до войны

На Слободской котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой около полутысячи домов харьковчан, продолжаются плановые ремонтные работы.



КП ХТС

Причиной ремонтнх раот стали не разрушения от обстрелов, замена поверхностей нагрева в котлах планировалась давно, предает РЕДПОСТ со ссілкой на КП ХТС.

Ремонт требовался котлам №1 и №3. Оборудование и материалы для ремонтнх работ заказывали еще до войны, и они поступили в срок. В основном это пакеты конвекционной части и запорная арматура. Ремонт начался сразу после окончания отопительного сезона. Котлы сначала потушили, а потом разобрали.

Как сообщили в Харьковских теплосетях, к новому отопительному сезону в Харькове придется существенно восстанавливать примерно четверть котельных, поврежденных войной. Больше всего проблем в Киевском и Московском районах. Совершенно новые котельные, которые строили прошлым летом, существенно не пострадали.

Ремонтные работы на теплосетях и плановые перекладки магистралей продолжаются по графику.

Напомним, что работники коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» продолжают готовить сети к новому отопительному сезону в Новобаварском районе.