На котельной Харькова начали ремонт, запланированный до войны

На Слободской котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой около полутысячи домов харьковчан, продолжаются плановые ремонтные работы.
Причиной ремонтнх раот стали не разрушения от обстрелов, замена поверхностей нагрева в котлах планировалась давно, предает РЕДПОСТ со ссілкой на КП ХТС.
Ремонт требовался котлам №1 и №3. Оборудование и материалы для ремонтнх работ заказывали еще до войны, и они поступили в срок. В основном это пакеты конвекционной части и запорная арматура. Ремонт начался сразу после окончания отопительного сезона. Котлы сначала потушили, а потом разобрали.
Как сообщили в Харьковских теплосетях, к новому отопительному сезону в Харькове придется существенно восстанавливать примерно четверть котельных, поврежденных войной. Больше всего проблем в Киевском и Московском районах. Совершенно новые котельные, которые строили прошлым летом, существенно не пострадали.
Ремонтные работы на теплосетях и плановые перекладки магистралей продолжаются по графику.
Напомним, что работники коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» продолжают готовить сети к новому отопительному сезону в Новобаварском районе.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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