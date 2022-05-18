Теплосети проверяют работу котельных Харькова (фото)

Ни котельная Харькова сегодня не остается без пристального внимания работников предприятия.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой КП "Харьковские тепловые сети", в городе одновременно с восстановлением пострадавших от обстрелов котельных и ЦТП проводится обследование оборудования в рамках проведения планово-предупредительного ремонта по подготовке города к новому отопительному сезону.
На центральных тепловых пунктах сотрудники теплосетей производят гидравлические испытания трубопроводов, проверяют электрическое напряжение в сетях, меняют коллектора и отводы на трубах подачи горячей воды. Эти большие и малые источники централизованного теплоснабжения города проходят проверку на будущую устойчивость к морозам.
На сегодняшний день на предприятиях ХТС проводятся следующие ремонтные и проверочные работы:
на Салтовской котельной ремонтируют котлы и заменяют конвективные поверхности нагрева, устраняют дефекты и заменяют защелки на подпиточном узле;
на котельной, расположенной по ул. Владимира Усенко продолжается проверка режимов химводоочистки;
на котельной по улице Славянской идет проверка работающего электрооборудования.
На предприятии отметили, что котельная на Славянской - одна из шести новых котельных, которые были построены в прошлом году на средства Всемирного банка. Все они, почти без повреждений после страшных обстрелов и бомбардировок, города остаются в работе.
Напомним, отсутствие горячей воды в ряде домов связано исключительно с планово-предупредительными ремонтными работами по подготовке города к новому отопительному сезону.
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