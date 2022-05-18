18.05.2022 12:40 Виталий Хиневич
В Харькове произошло ограбление ТРЦ
Злоумышленники проникли в поврежденное после обстрелов здание.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 19 марта 2022 года двое ранее судимые граждане Азербайджана возрастом 50 и 36 лет проникли в поврежденное обстрелами здание ТРЦ в Салтовском районе Харькова.
Злоумышленники похитили спортивную одежду на сумму около 20 тысяч гривен и спортивные орудия стоимостью 6 тысяч гривен.
Украденные вещи погрузили в автомобиль. Скрыться с мета происшествия злоумышленники не смогли, их задержала полиция.
Оба мужчины находятся в СИЗО. На автомобиль, который использовали злоумышленники, наложен арест с целью обеспечения специальной конфискации. Обвинительный акт направлен в суд города Полтавы.
Напомним, ранее в Харькове мародеры ограбили
кафе.
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