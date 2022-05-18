18.05.2022 12:40 Виталий Хиневич

В Харькове произошло ограбление ТРЦ

Злоумышленники проникли в поврежденное после обстрелов здание.

со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 19 марта 2022 года двое ранее судимые граждане Азербайджана возрастом 50 и 36 лет проникли в поврежденное обстрелами здание ТРЦ в Салтовском районе Харькова.

Злоумышленники похитили спортивную одежду на сумму около 20 тысяч гривен и спортивные орудия стоимостью 6 тысяч гривен.

Украденные вещи погрузили в автомобиль. Скрыться с мета происшествия злоумышленники не смогли, их задержала полиция.

Оба мужчины находятся в СИЗО. На автомобиль, который использовали злоумышленники, наложен арест с целью обеспечения специальной конфискации. Обвинительный акт направлен в суд города Полтавы.

Напомним, ранее в Харькове мародеры ограбили кафе.

Источник: Прокуратура Харьковской области

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