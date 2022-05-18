18.05.2022 12:30 Рита Парфенова

Как восстаналивают водонабжение в одном из районов Харькова

Коммунальщики продолжают выполнять ответственную задачу по возобновлению подачи воды жителям города.

О работе аварийно-восстановительных бригад в КП «Харьковводоканал» рассказали на примере Новобаварского района, передает РЕДПОСТ.

Районные бригады всегда стараются оперативно ликвидировать порывы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды в дома харьковчан, сообщил начальник Новобаварского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Евгений Сальков.

«Выполнением этого важного задания занимается опытный и умелый коллектив, стараемся выполнить все заявки. В частности, закончили ремонт на одном из участков трубопровода диаметром 400 мм, заменили запорную арматуру. Сработали не только оперативно, но и качественно, а поэтому жильцы 70 многоэтажных домов почти не ощутили отсутствие водоснабжения», - подчеркнул Евгений Сальков.

Начальник Новобаварского района службы внешних водопроводных сетей также сообщил, что эффективные работы ведутся и в других важных производственных направлениях. В частности, уделяется внимание своевременному ремонту водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Всего за прошедшие сутки в Харькове ликвидировано 4 повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 14 смотровых колодцев. Сегодня работы по ремонту и восстановлению намечены на 6 поврежденных участках трубопроводов.

Напомним, в понедельник, 16 мая, ремонтные бригады предприятия ликвидировали три повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.