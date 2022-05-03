    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские тепловики оперативно находят повреждения глубоко под землей
03.05.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики оперативно находят повреждения глубоко под землей

Залог успеха харьковских коммунальщиков - круглосуточный контроль работы теплоэнергетического оборудования.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, специалисты «Тепловых сетей» круглосуточно следят за работой энергетического оборудования. 
 
Как сообщили на предприятии, благодаря такому мониторингу рабочим удается оперативно находить повреждения трубопроводов глубоко под землей.
 
«Такой «рентген» подземных коммуникаций – крайне необходимая диагностика для оперативного устранения дефектов, находящихся на глубине. Технологии помогают минимизировать объем разрытия и точно определить место порыва еще до стадии земляных работ», – сообщили на предприятии.
 
Также там отметили, что в военное время для бесперебойной работы теплоцентрали специалистам ХТС приходится учитывать многие технические моменты.
 
«Наладка телеметрии ТЭЦ, подключение блока управления новой запорной арматуры, замена сирены и диаграммной ленты, отражающей динамику расхода подпиточной воды, – все эти технические моменты крайне важны для бесперебойной работы теплоцентрали, как приборы контроля в самолете», - отметили на предприятии.
Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков, хтс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Дороги и транспорт В Харькове коммунальщики следят за состоянием трамвайных путей 03.05 Общество Харьковским коммунальщикам передали спецоборудование из Германии 01.05 ЖКХ Харьковские тепловики ведут ремонт Салтовской котельной
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 