03.05.2022 18:59 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики оперативно находят повреждения глубоко под землей

Залог успеха харьковских коммунальщиков - круглосуточный контроль работы теплоэнергетического оборудования.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , специалисты «Тепловых сетей» круглосуточно следят за работой энергетического оборудования.

Как сообщили на предприятии, благодаря такому мониторингу рабочим удается оперативно находить повреждения трубопроводов глубоко под землей.

«Такой «рентген» подземных коммуникаций – крайне необходимая диагностика для оперативного устранения дефектов, находящихся на глубине. Технологии помогают минимизировать объем разрытия и точно определить место порыва еще до стадии земляных работ», – сообщили на предприятии.

Также там отметили, что в военное время для бесперебойной работы теплоцентрали специалистам ХТС приходится учитывать многие технические моменты.

«Наладка телеметрии ТЭЦ, подключение блока управления новой запорной арматуры, замена сирены и диаграммной ленты, отражающей динамику расхода подпиточной воды, – все эти технические моменты крайне важны для бесперебойной работы теплоцентрали, как приборы контроля в самолете», - отметили на предприятии.