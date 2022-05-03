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03.05.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Более 100 тонн гуманитарной помощи за сутки передано жителям Харьковщины

Продукты питания получили 15 громад Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ, 2 мая 2022 года из областного логистического центра передали более 118 тонн продуктов питания для жителей Харьковщины, о чем проинфомировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
 
За прошедшие сутки гуманитарную помощь отправили в
  • Мерефянскую,
  • Песочинскую,
  • Малоданиловскую,
  • Сахновщинскую,
  • Высочанскую,
  • Слобожанскую,
  • Чугуевскую,
  • Золочевскую,
  • Дергачевскую,
  • Алексеевскую,
  • Люботинскую,
  • Безлюдовскую,
  • Валковскую,
  • Южногородскую,
  • Первомайскую громады.
 
"Вчера в целом передали 118 337 кг продуктов питания для жителей наших громад. Большую партию гумпомощи отправили в Изюмский район. Также ежедневно распределяем гуманитарный груз между пунктами выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове", - отметил Олег Синегубов.
 
В частности, 2 мая из областного логистического центра отгрузили почти 68 тонн мяса курицы, 18 тонн овощей, более 11 тонн муки, а также молоко, сливочное масло, макароны, растительное масло, крупы, сахар, консервы, соки и воду.
 
Жителям области передали 21 980 продуктовых наборов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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