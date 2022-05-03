03.05.2022 18:23 Дмитрий Колоней

Более 100 тонн гуманитарной помощи за сутки передано жителям Харьковщины

Продукты питания получили 15 громад Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ , 2 мая 2022 года из областного логистического центра передали более 118 тонн продуктов питания для жителей Харьковщины, о чем проинфомировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки гуманитарную помощь отправили в

Мерефянскую,

Песочинскую,

Малоданиловскую,

Сахновщинскую,

Высочанскую,

Слобожанскую,

Чугуевскую,

Золочевскую,

Дергачевскую,

Алексеевскую,

Люботинскую,

Безлюдовскую,

Валковскую,

Южногородскую,

Первомайскую громады.

"Вчера в целом передали 118 337 кг продуктов питания для жителей наших громад. Большую партию гумпомощи отправили в Изюмский район. Также ежедневно распределяем гуманитарный груз между пунктами выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове", - отметил Олег Синегубов.

В частности, 2 мая из областного логистического центра отгрузили почти 68 тонн мяса курицы, 18 тонн овощей, более 11 тонн муки, а также молоко, сливочное масло, макароны, растительное масло, крупы, сахар, консервы, соки и воду.

Жителям области передали 21 980 продуктовых наборов.