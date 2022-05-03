03.05.2022 18:23 Дмитрий Колоней
Более 100 тонн гуманитарной помощи за сутки передано жителям Харьковщины
Продукты питания получили 15 громад Харьковщины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 2 мая 2022 года из областного логистического центра передали более 118 тонн продуктов питания для жителей Харьковщины, о чем проинфомировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки гуманитарную помощь отправили в
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Мерефянскую,
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Песочинскую,
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Малоданиловскую,
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Сахновщинскую,
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Высочанскую,
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Слобожанскую,
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Чугуевскую,
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Золочевскую,
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Дергачевскую,
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Алексеевскую,
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Люботинскую,
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Безлюдовскую,
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Валковскую,
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Южногородскую,
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Первомайскую громады.
"Вчера в целом передали 118 337 кг продуктов питания для жителей наших громад. Большую партию гумпомощи отправили в Изюмский район. Также ежедневно распределяем гуманитарный груз между пунктами выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове", - отметил Олег Синегубов.
В частности, 2 мая из областного логистического центра отгрузили почти 68 тонн мяса курицы, 18 тонн овощей, более 11 тонн муки, а также молоко, сливочное масло, макароны, растительное масло, крупы, сахар, консервы, соки и воду.
Жителям области передали 21 980 продуктовых наборов.
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