14.05.2022 11:42 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 236 человек. Выздоровело 286 330 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 13 864 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Лозовском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 мая.