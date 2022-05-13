13.05.2022 11:03 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 228 человек. Выздоровело 286 028 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 159 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 мая.