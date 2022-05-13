На конкурсе по украинознанию победили школьники из Харькова

Харьковские школьники победили на ХV Международном конкурсе по украинознанию.
Конкурс проводился среди учащихся 8–11 классов, передает РЕДПОСТ о ссылкой на Департамент образования.
I место в конкурсе заняли ученица 10-го класса Харьковской специализированной школы № 119 Дарья Елисеенко и ученик 11-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 153 Александр Якушев.
«Поздравляем победителей и руководителей! Желаем творческого вдохновения и дальнейших успехов!» – отметили в департаменте.
Напомним, учитель информатики Харьковского технического лицея №173 Елена Шконда стала победителем областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2022».
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