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13.05.2022  10:36   

На конкурсе по украинознанию победили школьники из Харькова

Харьковские школьники победили на ХV Международном конкурсе по украинознанию.

Харьковские школьники победили на конкурсе по украинознанию

Конкурс проводился среди учащихся 8–11 классов, передает РЕДПОСТ о ссылкой на Департамент образования.

I место в конкурсе заняли ученица 10-го класса Харьковской специализированной школы № 119 Дарья Елисеенко и ученик 11-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 153 Александр Якушев.
 
«Поздравляем победителей и руководителей! Желаем творческого вдохновения и дальнейших успехов!» – отметили в департаменте.

Напомним, учитель информатики Харьковского технического лицея №173 Елена Шконда стала победителем областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2022».

Тэги:  конкурс, шккола, харьков
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