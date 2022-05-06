06.05.2022 17:35 Виталий Хиневич
Харьковский педагог одержала победу в конкурсе
Харьковский педагог победила в областном туре конкурса «Учитель года-2022».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что учитель информатики Харьковского технического лицея №173 Елена Шконда стала победителем областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2022».
Как сообщили в Департаменте образования, она будет представлять Харьков на всеукраинском конкурсе в номинации «Информатика».
Кроме этого, лауреатом областного тура конкурса признана Евгения Евтушенко, учитель основ правоведения Харьковской гимназии №178 «Образование».
В это же время стоит отметить, что в областном этапе конкурса «Учитель года-2022» принимали участие четыре лучших педагога Харькова. Они представляли город в таких номициях: «Биология», «Информатика», «Музыкальное исскуство» и «Основы правоведения».
Напомним, харьковские школьники стали призерами
двух престижных фестивалей.
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