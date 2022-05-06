06.05.2022 17:35 Виталий Хиневич

Харьковский педагог одержала победу в конкурсе

Харьковский педагог победила в областном туре конкурса «Учитель года-2022».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что учитель информатики Харьковского технического лицея №173 Елена Шконда стала победителем областного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2022».

Как сообщили в Департаменте образования, она будет представлять Харьков на всеукраинском конкурсе в номинации «Информатика».

Кроме этого, лауреатом областного тура конкурса признана Евгения Евтушенко, учитель основ правоведения Харьковской гимназии №178 «Образование».

В это же время стоит отметить, что в областном этапе конкурса «Учитель года-2022» принимали участие четыре лучших педагога Харькова. Они представляли город в таких номициях: «Биология», «Информатика», «Музыкальное исскуство» и «Основы правоведения».