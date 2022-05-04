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04.05.2022  19:31   Дмитрий Колоней

Харьковские школьники стали призерами двух престижных фестивалей

Харьковские школьники участвуют в творческих онлайн-форумах.

Как сообщает РЕДПОСТ, педагоги Центра детского и юношеского творчества №7 в Основянском районе помогают воспитанникам реализовывать потенциал в онлайн-конкурсах и фестивалях.
В частности, воспитанники кружка эстрадного искусства «Эдельвейс» (руководитель Галина Поклонская) приняли участие в двух онлайн-конкурсах. 
 
Так, дети участвовали в Международном фестивале-конкурсе «Лучи вдохновения», который прошел 25-26 февраля в городе Тернополь, а также во Всеукраинском фестивале-конкурсе многожанрового искусства «Украина – это ты», который состоялся в марте в Одессе. Воспитанники харьковского Центра детского и юношеского творчества №7 в обоих конкурсах заняли призовые места.
Тэги:  школьники, призеры, харьков, фестивали
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