04.05.2022 19:31 Дмитрий Колоней

Харьковские школьники стали призерами двух престижных фестивалей

Харьковские школьники участвуют в творческих онлайн-форумах.

Как сообщает РЕДПОСТ , педагоги Центра детского и юношеского творчества №7 в Основянском районе помогают воспитанникам реализовывать потенциал в онлайн-конкурсах и фестивалях.

В частности, воспитанники кружка эстрадного искусства «Эдельвейс» (руководитель Галина Поклонская) приняли участие в двух онлайн-конкурсах.

Так, дети участвовали в Международном фестивале-конкурсе «Лучи вдохновения», который прошел 25-26 февраля в городе Тернополь, а также во Всеукраинском фестивале-конкурсе многожанрового искусства «Украина – это ты», который состоялся в марте в Одессе. Воспитанники харьковского Центра детского и юношеского творчества №7 в обоих конкурсах заняли призовые места.