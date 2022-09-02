02.09.2022 16:57 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи потрібно учням шкіл Харкова проходити медичні огляди

Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент охорони здоров’я, медичні профілактичні огляди дають змогу оцінити стан здоров'я дітей, своєчасно виявити ранні ознаки захворювання та запобігти розвитку хвороби. Тому незалежно від форми навчання, профогляди є обов’язковими та щороку проводяться за місцем медобслуговування дитини.

Діти, яким через війну довелося тимчасово покинути домівку, можуть зробити це за місцем фактичного проживання у закладі охорони здоров'я, який працює за Програмою медичних гарантій та здатний забезпечити надання необхідної медичної допомоги.

Першокласникам медогляд потрібно було пройти перед зарахуванням до школи, а отримані після обстеження документи (довідку про результати медогляду та карту профілактичних щеплень) надати медичному працівнику закладу освіти.

Для дітей, які вже навчаються у школі (2-11 класи), щорічний медогляд також є обов’язковим, але його можна зробити пізніше. Щоб не створювати черг у перші дні вересня, візит до педіатра або сімейного лікаря можна перенести на будь-який інший час, наприклад, ближче до дня народження дитини.

Також у департаменті зазначили, що навчальний заклад може попросити додатково надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні. Наприклад, у випадку, коли учневі довелося змінити школу. Крім того, необхідно надати оновлену довідку, якщо дитині останнім часом робили щеплення.

У департаменті зазначили, що значна міграція, скупченість та змінені побутові умови спонукають ще уважніше ставитися до вакцинації. З огляду на це, до батьків звертаються з проханням дотримуватися порядку проведення обов’язкових профілактичних щеплень та їх оптимальних строків, затверджених Календарем профілактичних щеплень в Україні.