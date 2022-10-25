25.10.2022 16:31 Дмитро Колонєй

У харківській поліклініці на Олексіівці проводяться медогляди: графік роботи

Профілактичні медичні огляди проходять у Харківській міській поліклініці №8.



У харківській поліклініці на Олексіівці проводяться медогляди: графік роботи



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у медзакладі відновлено проведення наступних видів профоглядів:

первинні (попередні) медичні профогляди проходять громадяни, які влаштовуються на роботу;

періодичні медичні профогляди проводяться для працюючого населення за умови наявності договору на обслуговування, укладеного з підприємством і поліклінікою, а також списків співробітників, які підлягають медогляду;

позачергові медичні огляди проводяться за направленням роботодавця.

Крім того, у поліклініці можна оформити санітарну книжку.

З питань проведення профмедоглядів звертатися до кабінету медоглядів №306 (3-й поверх), який працює

з понеділка по п’ятницю, з 13:00 до 15:00 (можливі зміни, прохання уточнювати час роботи у реєстратурі поліклініки за тел.: 725-11-40, 725-11-41).

Прийом ведеться без попереднього запису (за живою чергою). При собі необхідно мати направлення з місця роботи та паспорт.

У медзакладі зазначили, що воєнний стан не впливає на порядок проходження профілактичних медоглядів, необхідних для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, а також для динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в Україні.