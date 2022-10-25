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25.10.2022  16:31   Дмитро Колонєй

У харківській поліклініці на Олексіівці проводяться медогляди: графік роботи

Профілактичні медичні огляди проходять у Харківській міській поліклініці №8.


У харківській поліклініці на Олексіівці проводяться медогляди: графік роботи
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у медзакладі відновлено проведення наступних видів профоглядів: 
  • первинні (попередні) медичні профогляди проходять громадяни, які влаштовуються на роботу; 
  • періодичні медичні профогляди проводяться для працюючого населення за умови наявності договору на обслуговування, укладеного з підприємством і поліклінікою, а також списків співробітників, які підлягають медогляду; 
  • позачергові медичні огляди проводяться за направленням роботодавця. 
Крім того, у поліклініці можна оформити санітарну книжку.  
 
З питань проведення профмедоглядів звертатися до кабінету медоглядів №306 (3-й поверх), який працює
  • з понеділка по п’ятницю, з 13:00 до 15:00 (можливі зміни, прохання уточнювати час роботи у реєстратурі поліклініки за тел.: 725-11-40, 725-11-41).
Прийом ведеться без попереднього запису (за живою чергою). При собі необхідно мати  направлення з місця роботи та паспорт. 
 
У медзакладі зазначили, що воєнний стан не впливає на порядок проходження профілактичних медоглядів, необхідних для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, а також для динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в Україні.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  медосмотр, поликлиника 8, харьков
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