25.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці частково відновили електропостачання в населеному пункті Золочівської громади

У селі Калинове не було світла близько п'яти місяців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ«Харківобленерго».

Повідомляється, що енергетики Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" частково заживили споживачів у с. Калинове Богодухівського району. Через постійні обстріли у населеному пункті не було світла близько п'яти місяців.

"Щоб відновити електропостачання на цій ділянці, нам знадобився тиждень - допомогли колеги із Богодухівського РЕМ. Потрібно було відремонтувати три прольоти високовольтної лінії 10 кВ, а також 7 прольотів 0,4 кВ.

Лінії дуже пошкоджені, тому є складність у відновленні електропостачання у цій місцевості, але вже вчора перші споживачі Калинового отримали довгоочікувану електрику. Відновлювальні роботи тривають", - зазначили в Золочівському РЕМ.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують 12 пошкоджень на водоводах.