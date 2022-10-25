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25.10.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці частково відновили електропостачання в населеному пункті Золочівської громади

У селі Калинове не було світла близько п'яти місяців.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ«Харківобленерго».
 
Повідомляється, що енергетики Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" частково заживили споживачів у с. Калинове Богодухівського району. Через постійні обстріли у населеному пункті не було світла близько п'яти місяців.
 
 "Щоб відновити електропостачання на цій ділянці, нам знадобився тиждень - допомогли колеги із Богодухівського РЕМ. Потрібно було відремонтувати три прольоти високовольтної лінії 10 кВ, а також 7 прольотів 0,4 кВ.
 
Лінії дуже пошкоджені, тому є складність у відновленні електропостачання у цій місцевості, але вже вчора перші споживачі Калинового отримали довгоочікувану електрику. Відновлювальні роботи тривають", - зазначили в Золочівському РЕМ.
 
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують 12 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   АТ«Харківобленерго»
 Тэги:  жкх, харьков
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