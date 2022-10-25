25.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч
Фахівці частково відновили електропостачання в населеному пункті Золочівської громади
У селі Калинове не було світла близько п'яти місяців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ«Харківобленерго».
Повідомляється, що енергетики Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" частково заживили споживачів у с. Калинове Богодухівського району. Через постійні обстріли у населеному пункті не було світла близько п'яти місяців.
"Щоб відновити електропостачання на цій ділянці, нам знадобився тиждень - допомогли колеги із Богодухівського РЕМ. Потрібно було відремонтувати три прольоти високовольтної лінії 10 кВ, а також 7 прольотів 0,4 кВ.
Лінії дуже пошкоджені, тому є складність у відновленні електропостачання у цій місцевості, але вже вчора перші споживачі Калинового отримали довгоочікувану електрику. Відновлювальні роботи тривають", - зазначили в Золочівському РЕМ.
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують
12 пошкоджень на водоводах.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости