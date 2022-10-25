25.10.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Чемпіонат проходить з 16 по 26 жовтня в Албанії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з 16 по 26 жовтня харківські спортсмени беруть участь в чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді ,який проходить в албанському Дурресі. Наразі спортсмени вибороли 14 медалей: 6 золотих, 6 срібних та 2 бронзові.

Варто зазначити, що харківська спортсменка Каміла Конотоп у складі збірної команди України стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 у ваговій категорії до 59 кг. 21-річна важкоатлетка завоювала три золоті медалі: у ривку, з рекордом континенту 104 кг, у поштовху з результатом 116 кг і в сумі двоборства - 220 кг.

Ще 3 золоті винагороди: у ривку, поштовху та сумі двоборства, у ваговій категорії 64 кг виборола Марія Гангур.

У ваговій категорії до 102 кг серед молоді до 23 років харківський спортсмен Євгеній Янцевич, у складі збірної команди України, 23 жовтня здобув 3 срібні медалі: у ривку, у поштовху та сумі двоборства.

Також у ваговій категорії 96 кг четверту для харків’ян срібну винагороду у ривку виборов Олег Ніколаєнко.

Важкоатлетка Аліна Захарченко у ваговій категорії 59 кг посіла 2 місце у ривку та виборола бронзову винагороду у поштовху. За сумою двоборства – отримала срібну винагороду.

Ще одна харків’янка 19-річна Світлана Самуляк, здобула «бронзу» у ривку у ваговій категорії до 55 кг серед юніорів з результатом 85 кг.

Нагадаємо, харківський університет запрошує школярів з користю провести осінні канікули.