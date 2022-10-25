25.10.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує школярів з користю провести осінні канікули

НТУ «ХПІ» запрошує українських школярів на «Осінні канікули з Політехом: Вікторини в Kahoot».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».

Повідомляється, що пізнавальні заходи відбуватимуться у Telegram у форматі відео-чату з 24 по 28 жовтня. Початок об 11:00 щогодини нова тема.

На учнів чекає три десятки науково-популярних ігор: від технологій, ІТ, фізики, хімії до іноземних мов та бізнесу. Програма Канікул та завдання були розроблені молодими вченими Харківського Політеху для учнів шкіл та коледжів, їхніх батьків та вчителів.

Вікторини проходитимуть онлайн за розкладом, а потім будуть збережені в чаті Telegram для самостійного виконання у зручний час за посиланням . Реєстрація та всі подробиці — у Telegram