    
Главная Новини Харкова Освіта Харківський університет запрошує школярів з користю провести осінні канікули
25.10.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує школярів з користю провести осінні канікули

НТУ «ХПІ» запрошує українських школярів на «Осінні канікули з Політехом: Вікторини в Kahoot».

НТУ ХПІ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».
 
Повідомляється, що пізнавальні заходи відбуватимуться у Telegram у форматі відео-чату з 24 по 28 жовтня. Початок об 11:00 щогодини нова тема.
 
На учнів чекає три десятки науково-популярних ігор: від технологій, ІТ, фізики, хімії до іноземних мов та бізнесу. Програма Канікул та завдання були розроблені молодими вченими Харківського Політеху для учнів шкіл та коледжів, їхніх батьків та вчителів. 
 
Вікторини проходитимуть онлайн за розкладом, а потім будуть збережені в чаті Telegram для самостійного виконання у зручний час за посиланням. Реєстрація та всі подробиці — у Telegram.
 
Нагадаємо, в Україні освітній омбудсмен пропонує змінити тривалість навчального року.
 
Источник:   НТУ ХПІ
 Тэги:  образование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Освіта В Україні освітній омбудсмен пропонує змінити тривалість навчального року 23.10 Освіта ХНУРЕ проводить уроки для школярів «Юний IT-шник» 23.10 Освіта Харківські школярі здобули премії Президента України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 