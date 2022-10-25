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25.10.2022  11:55   Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 25 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 24 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

  • по м. Харкову: 0,12-0,16 мкЗв/год;
  • по Харківській області: 0,10-0,15 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 23 випадки зараження коронавірусом.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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