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25.10.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрився парк на честь Харкова

У Берліні одна із центральних зелених зон тепер носить ім'я українського мегаполісу.


У Німеччині відкрився парк на честь Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Tagesspiegel.
 
Повідомляється, що безіменний парк у берлінському районі Штегліц-Целендорф із 24 жовтня носить ім'я «Харків-парк».
 
Багато харків'ян, особливо жінок, дітей та молоді, залишили батьківщину і також знайшли «гостиний і теплий прийом» на південному заході Берліна. "Цей парк присвячений усім: жертвам, біженцям та тим, хто залишився вдома або був змушений залишитися", - сказав мер.
 
Штегліц-Целендорф має дружні стосунки з містом Харковом понад три десятиліття. Майже 32 роки тому, 24 жовтня 1990 року, було укладено партнерство між старим районом Целендорф і другим за величиною містом країни на північному сході України.
 
За даними районного управління, у травні районна рада вирішила назвати парк між віллою Шварцшер, Грюневальдштрассе та Ротенбургштрассе на честь міста-побратима «на згадку про жертви, які війна забрала досі і віднесе в майбутньому».
 
У новому харківському парку також увічнять пам'ять Бориса Тимофійовича Романченка, який вижив у концтаборах. 18 березня багаторічного віце-президента Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора було вбито внаслідок ракетного обстрілу росією житлового району Харкова, де знаходився його будинок.
 
Йому було 96 років. З 1942 перебував на примусових роботах у нацистській Німеччині, пережив концтабори Бухенвальд і Берген-Бельзен.
 
Нагадаємо, у Харківській області з'явився новий мурал "Харків – Залізобетон".
 
Источник:   Tagesspiegel
 Тэги:  харьков, парк
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