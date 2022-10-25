25.10.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрився парк на честь Харкова

У Берліні одна із центральних зелених зон тепер носить ім'я українського мегаполісу.



У Німеччині відкрився парк на честь Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Tagesspiegel.

Повідомляється, що безіменний парк у берлінському районі Штегліц-Целендорф із 24 жовтня носить ім'я «Харків-парк».

Багато харків'ян, особливо жінок, дітей та молоді, залишили батьківщину і також знайшли «гостиний і теплий прийом» на південному заході Берліна. "Цей парк присвячений усім: жертвам, біженцям та тим, хто залишився вдома або був змушений залишитися", - сказав мер.

Штегліц-Целендорф має дружні стосунки з містом Харковом понад три десятиліття. Майже 32 роки тому, 24 жовтня 1990 року, було укладено партнерство між старим районом Целендорф і другим за величиною містом країни на північному сході України.

За даними районного управління, у травні районна рада вирішила назвати парк між віллою Шварцшер, Грюневальдштрассе та Ротенбургштрассе на честь міста-побратима «на згадку про жертви, які війна забрала досі і віднесе в майбутньому».

У новому харківському парку також увічнять пам'ять Бориса Тимофійовича Романченка, який вижив у концтаборах. 18 березня багаторічного віце-президента Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора було вбито внаслідок ракетного обстрілу росією житлового району Харкова, де знаходився його будинок.

Йому було 96 років. З 1942 перебував на примусових роботах у нацистській Німеччині, пережив концтабори Бухенвальд і Берген-Бельзен.