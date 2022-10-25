25.10.2022 11:27 Рита Парфенова

Підприємство Харкова сплачувало податки рф

У Харкові працювало промислове підприємство, одним із засновників якого є ТОВ із росії.

Як повідомили РЕДПОСТ у прокуратурі Харківської області, мова йде про підприємство з виробництва промислового холодильного та вентиляційного устаткування, розташоване на території Новобаварського району міста Харкова. Серед його співзасновників — ТОВ, яке зареєстровано у московській області рф.



Компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Також існує значний ризик, що автомобілі, які є на балансі підприємства, можуть бути передані або використані в якості матеріальних ресурсів на потреби зс рф.



19 жовтня Жовтневий районний суд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права російського ТОВ у сумі майже 12 млн гривень та на п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн гривень.



Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



Наразі триває передача активів в управління АРМА.

Нагадаємо, повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах на території с. Стрілеча Харківського району.

