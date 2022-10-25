25.10.2022 12:31 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 9.00 25 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 л/а;

«Угринів» - 30 л/а;

«Рава-Руська» - 10 л/а;

«Шегині» - 50 л/а, 60 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 80 л/а.