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25.10.2022  12:31   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 9.00 25 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 40 л/а;
  • «Угринів» - 30 л/а;
  • «Рава-Руська» - 10 л/а;
  • «Шегині» - 50 л/а, 60 пішоходів.

Румунія:

  • «Порубне» - 80 л/а.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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