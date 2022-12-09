09.12.2022 18:27 Дмитро Колонєй

Харківські діти відсвяткують Різдво у іспанських родинах

Про це інформує харківський Департамент освіти.



Харківські діти відсвяткують Різдво у іспанських родинах



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, 17 харківських школярів стали учасниками гуманітарної програми тимчасового перебування в іспанських сім’ях «Різдво-2022».

Це стало можливим завдяки ініціативі Харківського міського голови Ігоря Терехова та за підтримки іспанського благодійного фонду «Хунтос пор ла віда» («Разом за життя»).

Як і планувалось, 5 грудня 2022 року автобус із школярами вирушив з Харкова до Валенсії, і вже 8 грудня їх зустріли іспанські родини, в яких діти проживатимуть до 15 січня 2023 року. Також у програмі беруть участь діти з сел. Іванків Київської області.

Форматом перебування дітей є проживання в сім'ях у Валенсії. У програмі беруть участь діти-сироти, діти із багатодітних чи соціально неблагополучних сімей тощо. Фонд є недержавним, вся його діяльність здійснюється через донати приватних осіб та підприємств, а також завдяки волонтерам.

З 1 березня 2022 року представники фонду виїжджали на кордон Польщі з Україною, щоб допомагати українським біженцям, і наразі продовжують цю роботу.