    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські діти відсвяткують Різдво у іспанських родинах
09.12.2022  18:27   Дмитро Колонєй

Харківські діти відсвяткують Різдво у іспанських родинах

Про це інформує харківський Департамент освіти.


Харківські діти відсвяткують Різдво у іспанських родинах
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти, 17 харківських школярів стали учасниками гуманітарної програми тимчасового перебування в іспанських сім’ях «Різдво-2022».
Це стало можливим завдяки ініціативі Харківського міського голови Ігоря Терехова та за підтримки іспанського благодійного фонду «Хунтос пор ла віда» («Разом за життя»).
 
Як і планувалось, 5 грудня 2022 року автобус із школярами вирушив з Харкова до Валенсії, і вже 8 грудня їх зустріли іспанські родини, в яких діти проживатимуть до 15 січня 2023 року. Також у програмі беруть участь діти з сел. Іванків Київської області.
 
 
Форматом перебування дітей є проживання в сім'ях у Валенсії. У програмі беруть участь діти-сироти, діти із багатодітних чи соціально неблагополучних сімей тощо. Фонд є недержавним, вся його діяльність здійснюється через донати приватних осіб та підприємств, а також завдяки волонтерам.
 
 
З 1 березня 2022 року представники фонду виїжджали на кордон Польщі з Україною, щоб допомагати українським біженцям, і наразі продовжують цю роботу.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  школьники, рождество, харьков, испания
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 Медицина Стало відомо, чи потрібно учням шкіл Харкова проходити медичні огляди 27.08 Освіта Безпечно навчати дітей на Харківщині в умовах війни допоможе новий довідник 26.07 Надзвичайні події Поліцейські знайшли дітей у зруйнованій школі Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 