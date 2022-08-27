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27.08.2022  19:54   Дмитро Колонєй

Безпечно навчати дітей на Харківщині в умовах війни допоможе новий довідник

Про це поінформували в управлінні Державної служби якості освіти Харківщини.

Безпечно навчати дітей на Харківщині в умовах війни допоможе новий довідник
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланнм на  управління Державної служби якості освіти Харківщини, для освітян розробили рекомендації щодо організації безпечного навчання в різних форматах - довідник “Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки”.
 
Рекомендації допоможуть керівникам закладів освіти організувати безпечне освітнє середовище в очному, дистанційному, змішаному форматах, а також більш ефективно змінювати формати залежно від безпекової ситуації. 
 
Переглянути рекомендації можна за цим посиланням.
 
Також в управлінні Державної служби якості освіти у Харківській області повідомили, що з 18 по 22 серпня 2022 року в межах співпраці з Департаментом науки і освіти і Департаментом цивільного захисту ХОВА, Головним управлінням ДСНС України області, Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківщини, Харківською академією неперервної освіти провели навчально-методичні семінари «Організація та здійснення заходів цивільного захисту закладами освіти в особливий період» для працівників місцевих органів управління у сфері освіти, директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
 
Під час заходу окреслили шляхи організації та здійснення цивільного захисту закладами освіти для створення безпечних умов перебування в них вихованців, учнів і працівників (з урахуванням збройної агресії російської федерації). Крім того, актуалізували питання створення нешкідливих умов навчання та праці як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 
Тэги:  обучение, харьков, школьники
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