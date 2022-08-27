27.08.2022 19:54 Дмитро Колонєй

Безпечно навчати дітей на Харківщині в умовах війни допоможе новий довідник

Про це поінформували в управлінні Державної служби якості освіти Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланнм на управління Державної служби якості освіти Харківщини, для освітян розробили рекомендації щодо організації безпечного навчання в різних форматах - довідник “Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки”.

Рекомендації допоможуть керівникам закладів освіти організувати безпечне освітнє середовище в очному, дистанційному, змішаному форматах, а також більш ефективно змінювати формати залежно від безпекової ситуації.

Також в управлінні Державної служби якості освіти у Харківській області повідомили, що з 18 по 22 серпня 2022 року в межах співпраці з Департаментом науки і освіти і Департаментом цивільного захисту ХОВА, Головним управлінням ДСНС України області, Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківщини, Харківською академією неперервної освіти провели навчально-методичні семінари «Організація та здійснення заходів цивільного захисту закладами освіти в особливий період» для працівників місцевих органів управління у сфері освіти, директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Під час заходу окреслили шляхи організації та здійснення цивільного захисту закладами освіти для створення безпечних умов перебування в них вихованців, учнів і працівників (з урахуванням збройної агресії російської федерації). Крім того, актуалізували питання створення нешкідливих умов навчання та праці як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.