27.08.2022 20:27 Дмитро Колонєй
Субсидія безробітним: на яких умовах її можна отримати
Пояснення дав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на слова заступника міністра соцполітики України Віталія Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону,
Він пояснив, що зараз ситуація динамічна, картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвались в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутись та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували в попередньому місяці.
Заступник міністра розповів алгоритм дій: у разі втрати роботи громадянин має право звернутися до центру зайнятості та стати на облік. Під час безробіття людина отримуватиме матеріальну допомогу, проте з наявного доходу держава призначатиме субсидію.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0