27.08.2022 20:27 Дмитро Колонєй

Субсидія безробітним: на яких умовах її можна отримати

Пояснення дав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на слова заступника міністра соцполітики України Віталія Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону,

Він пояснив, що зараз ситуація динамічна, картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвались в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутись та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували в попередньому місяці.

Заступник міністра розповів алгоритм дій: у разі втрати роботи громадянин має право звернутися до центру зайнятості та стати на облік. Під час безробіття людина отримуватиме матеріальну допомогу, проте з наявного доходу держава призначатиме субсидію.