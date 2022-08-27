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27.08.2022  20:27   Дмитро Колонєй

Субсидія безробітним: на яких умовах її можна отримати

Пояснення дав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на слова заступника міністра соцполітики України Віталія Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону, 
 
Він пояснив, що зараз ситуація динамічна, картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвались в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутись та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували в попередньому місяці.
 
Заступник міністра розповів алгоритм дій: у разі втрати роботи громадянин має право звернутися до центру зайнятості та стати на облік. Під час безробіття людина отримуватиме матеріальну допомогу, проте з наявного доходу держава призначатиме субсидію.
 
Источник:   Факти
 Тэги:  субсидия, безработный, украина
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