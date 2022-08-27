27.08.2022 21:31 Дмитро Колонєй

У РФ поширюється прихована мобілізація

Про це інформує ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, виснаження мобілізаційного потенціалу основних «донорів» війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує кремль активізуватись в так знаних «центральних областях».

Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з «вірних штиків» путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти «добровольців» на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб., яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.

Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів «вербувальників», ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією «В» у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних.

Наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС – Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

Надалі новоспечених «контрактників» відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки.