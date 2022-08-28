Прогноз погоди у Харкові на 28 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +30°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +28°...+22°C (відчувається як +30°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
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