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28.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +30°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +28°...+22°C (відчувається як +30°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
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