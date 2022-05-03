03.05.2022 09:59

Субсидии и льготы на оплату коммуналки в Харькове переназначат автоматически

Правительство одобрило решение, которое обеспечивает бесперебойное назначение жилищных субсидий и льгот.

Это решение правительства предусматривает автоматическое переназначение субсидий и льгот в регионах, где органы соцзащиты не работают из-за активных боевых действий, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили в Департаменте социальной политики, город Харьков входит в список этих регионов.



Субсидии на неотапливаемый период будет назначать Министерство социальной политики Украины без участия управлений социальной защиты населения города Харькова. Для этого будут использоваться данные Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.



В департаменте отметили, что людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.



«Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, позволили не информировать об обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения», - подчеркнули в департаменте.

Напомним, плата за все коммунальные услуги, которые предоставляются в городе Харькове, с 24 февраля и до конца войны будет списана. Граждане, которые внесли оплату, следует ожидать перерасчета после войны.