03.05.2022 10:35 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 181 человека. Выздоровело 284 070 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 074 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе..



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 мая.