03.05.2022 10:41 Рита Парфенова

Северную Салтовку продолжают обстреливать: оперативная сводка по Харькову на 3 мая

За минувшие сутки Харьков подвергся обстрелу три раза.



Фото: Александр Колб

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что российские оккупанты нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.



В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, на время обстрелов находившийся на территории.



По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.



За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

В Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.