Северную Салтовку продолжают обстреливать: оперативная сводка по Харькову на 3 мая

За минувшие сутки Харьков подвергся обстрелу три раза.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Он отметил, что российские оккупанты нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.
В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, на время обстрелов находившийся на территории.
По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.
За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.
В Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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