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03.05.2022  10:41   Рита Парфенова

Северную Салтовку продолжают обстреливать: оперативная сводка по Харькову на 3 мая

За минувшие сутки Харьков подвергся обстрелу три раза.


Фото: Александр Колб

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что российские оккупанты  нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, на время обстрелов находившийся на территории.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

В Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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