Харьков на утро 3 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки в Харькове и области произошло семь пожаров, вызванных обстрелами оккупантов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 3 мая
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском (2) районе Харькова, а также Харьковском (3), Богодуховском (1) и Чугуевском (1) районах области. Горели многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки и административные здания.
Самый большой из этих пожаров произошел в 04:50 в поселке Докучаевское Харьковского района. Там горело админздание на площади около 800 кв. Силами 6 пожарно-спасательных подразделений огонь удалось локализовать в 05.14. Окончательно пожар был ликвидирован в 07:29.
Всего за сутки со 2 по 3 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров - 14, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами - 7, произошедших по другим причинам пожаров - 7; также 3 раза для проведения аварийно-спасательных работ, 3 – для оказания помощи населению, 3 – другие выезды.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток уничтожено 13 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 2 мая.
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