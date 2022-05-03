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03.05.2022  09:06   Рита Парфенова

Как выглядит поселок Слатино после обстрелов оккупантов (видео)

Постоянные обстрелы разрушили в поселке жилые дома, магазины, вокзал и другую гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе  ХОВА, передает РЕДПОСТ.

Поселок Слатино находится к северу от областного центра и из-за своего стратегического расположения пребывает под практически постоянными обстрелами российских военных.

По словам украинских военных, российские оккупанты обстреливают гражданское население. Под огнем – жилые дома и инфраструктура. Целят по любым скоплениям людей. Среди мирных жителей Слатино есть погибшие, многие получили ранения.

Из 6,5 тысяч человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей. Сейчас в Слатино нет газа, воды, электричества, перебои со связью.

Здание  железнодорожной станции "Слатино" , пережившее Вторую мировую войну и германскую оккупацию, превращено в руины. Разрушены окрестные дома и магазины. Линии электросетей лежат прямо на земле.

Местные верят, что село снова вернется к привычному ритму жизни, когда украинские защитники выгонят российские оккупационные войска из Украины.

Напомним, российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый.

 

Тэги:  агрессия россии, слатино, обстрелы, харьков
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