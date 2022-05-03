В Харькове грабитель напал на прохожего

Злоумышленник отобрал у мужчины деньги и убежал.
Нападение произошло около половины двенадцатого дня 2 мая в Новобаварском районе Харькова, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.
42-летний мужчина решил обокрасть прохожего. Нападавший подошел вк выбранной "жертве" и толкнул такой силой, что тот упал на землю. Воспользовавшись беспомощностью пострадавшего, мужчина украл у него деньги и скрылся.
В дальнейшем нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему сообщено о подозрении по факту грабежа, совершенному в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.
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