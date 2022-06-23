Поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва
Об этом сообщили в Дергачевском горсовете, передает РЕДПОСТ.
«Во время артиллерийских обстрелов поселка Слатино оккупанты использовали кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации», - говорится в сообщении.
Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов.
Жителей поселка предупреждают: при обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов категорически запрещается приближаться, тем более брать их в руки.
Об опасных находках следует немедленно сообщить ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028.
Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.
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