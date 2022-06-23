23.06.2022 11:22 Рита Парфенова

Поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва

Поселок под Харьковом обстреляли снарядами с отсроченным временем взрыва



t.me/der_rada

Об этом сообщили в Дергачевском горсовете, передает РЕДПОСТ.

«Во время артиллерийских обстрелов поселка Слатино оккупанты использовали кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации», - говорится в сообщении.



Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов.



Жителей поселка предупреждают: при обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов категорически запрещается приближаться, тем более брать их в руки.



Об опасных находках следует немедленно сообщить ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028.

Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.