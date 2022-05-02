02.05.2022 08:48 Рита Парфенова

Харьков 2 мая. Оперативная обстановка в регионе от ГСЧС

За сутки с 1 по 2 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 35 оперативных выездов.



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Большинство вызовов было на тушение поаров, передает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС. Из 28 пожаров в Харькое и области 18 роизошли после острелов оккупантами, 10 - по дргим причинам. Также спасатели 2 раза оказывали помощь в устранении последствий ДТП, 1 раз принимали участие в эвакуации гражданского населения, пострадавшего в оккупации.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 18 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, автомобилей, гаражей и хозяйственных построек, а также складских помещений. Пожар произошел: в Киевском (7) и Шевченковском (2) районах Харькова, а также Богодуховском (6), Харьковском (2) и Чугуевском (1) районах области.

Среди крупнейших пожаров, вызванных вражескими обстрелами, горение наземных резервуаров с горючим, принадлежащих одной из агрофирм Золочевской тергромады. Площадь пожара составила около 1200 кв. Она началась около 09.40. Ликвидирована в 12:00.

Также в Киевском районе Харькова по той же причине горели 2 складских помещения с автошинами и гербицидами, а также грузовой автомобиль. Общая площадь пожара составляла 1000 кв. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 4 единицы техники и около 20 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 41 выезд на ликвидацию вражеских боеприпасов, обезврежены 53 единицы взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 1 мая.