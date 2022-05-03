03.05.2022 11:25 Виталий Хиневич
В Харькове мужчина ограбил магазин
В течение суток правоохранители получили 1324 обращения от жителей Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 39 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.
В Харькове на улице Ляпунова задержали мужчину, который хотел похитить товар с магазина. Кроме этого, полицейские нашли автомобиль, который был украден с СТО. На Салтовском шоссе полицейские обнаружили водителя автомобиля Lexus, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
Также отмечается, что на перекрестке улицы Льва Ландау и проспекта Гагарина полицейские остановили автомобиль Chevrolet, в котором нашли наркотики и холодное оружие.
В свою очередь на проспекте Героев Сталинграда, во время патрулирования, сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который нарушал комендантский час.
Напомним, ранее по улице Библика полицейские задержали 41-летнего мужчину, который украл имущество
у своей сестры.
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