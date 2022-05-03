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03.05.2022  11:31   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли город под Харьковом: есть раненые

В результате обстрела города Барвенково в Изюмском районе есть раненые.

Артиллерийский обстрел г. Барвенково: есть раненые

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.

В результате обстрела ранены двое мужчин.

Также повреждены жилые дома и два административных здания.

Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 1 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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