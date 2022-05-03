03.05.2022 11:31 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли город под Харьковом: есть раненые

В результате обстрела города Барвенково в Изюмском районе есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.



В результате обстрела ранены двое мужчин.



Также повреждены жилые дома и два административных здания.



Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 1 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый.