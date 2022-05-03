Оккупанты обстреляли город под Харьковом: есть раненые

В результате обстрела города Барвенково в Изюмском районе есть раненые.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Установлено, что утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.
В результате обстрела ранены двое мужчин.
Также повреждены жилые дома и два административных здания.
Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 1 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый.
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