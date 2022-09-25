Виплатою житлових субсидій займеться інше відомство

Кабмін передав Пенсійному фонду до України функції призначення та виплати житлових субсидій
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням ПФУ, відповідне рішення зазначено в урядовій постанові "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України" від 16 вересня 2022 року.
Виплата житлових субсидій та пільг у сезоні 2022/2023 розпочнеться з 1 жовтня 2022 року.
Повідомляється, що виплатою займеться Пенсійний фонд України, а функції щодо призначення пільг та субсидій перейдуть до органів ПФУ з 1 грудня 2022 року.
З урахуванням зазначеної постанови передбачається внесення ряду змін до нормативних актів Уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій та пільг.
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