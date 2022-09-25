Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 64 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 87 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 902 осіб. Одужало 301 648 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2143 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
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Будь-яка заплутана ситуація чи питання сьогодні може нарешті вирішитись, причому на вашу користь. Головне – уміння прораховувати ситуацію та готовність йти рішучі заходи.
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