25.09.2022 10:38 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 64 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 87 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 902 осіб. Одужало 301 648 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2143 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 66 осіб (із них 64 - мешканці міста Харкова). 10 осіб захворіли у Богодухівському, 9 - в Лозівському, 2 - в Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 вересня.